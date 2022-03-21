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Королева Летиция и король Филипп посетили вручение премии в области инноваций

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Королева Летиция и король Филипп посетили вручение премии в области инноваций

Королева Летиция / Getty Images

Испанская королевская чета посетила мероприятие в Валенсии.

Король Филипп VI и его супруга королева Летиция, 21 марта, побывали на вручении Национальной премии в области инноваций и дизайна во Дворце конгрессов в Валенсии.

Король Филипп и королева Летиция / © Getty Images
Король Филипп и королева Летиция / Getty Images

Король и королева выглядели очень сдержанно. Летиция была в светлой блузке от испанского бренда Maksu и черной юбке, а ее супруг Филипп в темно-сером костюме.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Getty Images

Пара вышла на сцену церемонии, где вручила награды успешным кандидатам. Национальные награды за инновации и дизайн вручаются компаниям и профессионалам, выдающимся в области дизайна и инноваций.

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