Королева Летиция и король Филипп совершили неожиданный визит в Валенсию с дочерьми

На выходных король и королева Испании в сопровождении своих дочерей, совершили неожиданный визит в Валенсию.

Королевская семья решила отправиться в частном порядке в один из районов, наиболее пострадавших от наводнения, еще раз продемонстрировав свою близость и солидарность с пострадавшими от разрушительного шторма.

С самого начала трагедии король Филипп VI и королева Летиция проявили глубокий интерес к пострадавшим общинам. В предыдущие разы их визиты носили официальный характер. Однако на этот раз они выбрали более личный подход, взяв с собой также своих дочерей – принцессу Леонор и инфанту Софию.

Испанская королевская семья / Фото: Associated Press

Редкими снимками поделилось издание royalfamily.news.

Сообщается, что атмосфера в Катаррохе была полна эмоций. Сотни соседей собрались, чтобы поприветствовать королевскую семью. Принцесса Леонор была особенно хорошо принята. Много улыбаясь людям, будущая королева пожелала руки и позировала для фотографий.

После остановки в Катаррохе королевская семья продолжила свой день в Альбуфере и Эль-Пальмаре. По данным местных СМИ, они пообедали в известном ресторане, специализирующемся на блюдах из риса. После обеда король, королева и их дочери совершили короткую прогулку по окрестностям, вызвав удивление у местных жителей, которые с энтузиазмом приветствовали королевскую семью криками "Да здравствует король!".

То, что король и королева взяли в поездку с собой дочерей, отражает желание королевской четы привить своим детям ощущение реальности.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Скорее всего в новогодние праздники семья будет сосредоточена на отдыхе, а не работе и на публике появится уже в середине января.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит рождественская открытка испанской королевской семьи.

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