Королева Летиция и король Филипп торжественно приветствовали эмира государства Катар с супругой

Торжественный прием прошел в королевском доме в Мадриде.

Король Филипп VI и королева Летиция принимают эмира государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и Ее Превосходительство шейху Аль Маяссу бин Хамад бин Халифа Альани в королевском дворце в Мадриде.

Королева Летиция надела сегодня белое платье с вышивкой и короткими рукавами в сочетании с голубым клатчем и голубыми туфлями-лодочками на каблуках и с открытой пяткой. Красивый летний образ супруга монарха дополнила серьгами с голубыми камнями грушевидной формы.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Супруга шейха также предпочла белый аутфит, надев пальто из твида, широкие брюки с россыпью пайеток и кремовую блузку в тон которой подобрала миниатюрную сумку. На фоне жен шейх и король выглядели контрастно в синем и черном классических костюмах соответственно.

Королева Летиция и король Филипп VI принимают эмира Государства Катар с супругой / Фото: Getty Images

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