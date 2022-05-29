Королева Летиция и король Филипп VI посетили военный парад в Испании

Королева Летиция присоединилась к своему мужу королю Филиппу VI на праздновании Дня национальных вооруженных сил Испании.

Королевская чета посетила праздничный парад в Уэске, куда приехала в голубом платье-миди в мелкий гороховый принт, которое дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках и с открытой пяткой от Christian Louboutin, а в руках держала черный клатч.

Летиция собрала волосы в низкий пучок, сделала насыщенный макияж и надела серьги-висюльки с бриллиантами.

Король Филипп VI, как и полагается на таких мероприятиях, был одет в военную форму.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в Испанию после почти двухлетнего изгнания вернулся король Хуан Карлос I, отец короля Филиппа VI. Ожидалось, что он останется в стране на несколько дней и, как выяснилось, встречался с членами своей семьи во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Хуан Карлос, правивший с 1975 года до своего отречения от престола в 2014 году, покинул Испанию в августе 2020 года после того, как стал объектом нескольких расследований в Испании и за рубежом в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов и сомнительными сделками на Ближнем Востоке.

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