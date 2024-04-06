Королева Летиция не носит обручальное кольцо, а ее муж король Филипп VI – носит: в чем причина

В этом году король Испании Филипп VI и королева Летиция отпразднуют 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.

Мы уже рассказывали, что королева Летиция много лет не носит свое помолвочное кольцо. Та же участь постигла и ее обручального украшения.

Кольцо Летиции Ортис / Фото: Getty Images

А вот ее муж Филипп VI не снимает тонкое золотое кольцо с пальца с момента женитьбы на Летиции Ортис. Внимание прессы и общественности привлекло непоколебимое решение короля всегда носить обручальное кольцо. Многие поклонники считают, что таким образом Филипп демонстрирует Летиции свою преданность.

Помолвка Летиции Ортис и принца Фелипе / Фото: Getty Images

Монарх, в отличие от других членов королевских домов Европы, предпочитает держать этот символ своего брака на виду даже в тех ситуациях, когда обстоятельства могли бы вынудить его снять кольцо. Как, например, в случает травмы запястья, которая потребовала носить корсет, пишет royalfamily. Но король этого не сделал.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

А вот Летиция предпочла не носить обручальное кольцо, поскольку частые рукопожатия во время приветствий на многочисленных королевских мероприятиях, приводят к болезненным ощущениям из-за кольца. Поэтому королева носит другое кольцо из 18-каратного золота от бренда Coreterno на указательном пальце левой руки.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, британский принц Уильям отказался от "символа любви" в день бракосочетания с Кейт Миддлтон, а его брат принц Гарри, наоборот, с удовольствием носит и демонстрирует миру свое кольцо, которое он надел, женившись на Меган Маркл.

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