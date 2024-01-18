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Королева Летиция перестала носить каблуки: названа еще одна причина

Королева Летиция перестала носить каблуки: названа еще одна причина

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция носит обувь на высоких каблуках на важных протокольных мероприятиях, но все реже предпочитает такую обувь во время других своих выходов. И этому есть причина.

На днях Летиция посетила штаб-квартиру Ассоциации по предотвращению проституции женщин (APRAMP) в Мадриде. Приехала королева в черном длинном пальто Carolina Herrera и обута в лаковые балетки с застежками вокруг щиколотки без каблуков.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

В такой обуви мы будем видеть Ее Величество все чаще. Это из-за того, что королева испытывает постоянные боли в подушечках обеих стоп из-за хронической метатарзалгии (симптома, который выражается в виде боли в голеностопном суставе). Кроме того, у Летиции неврома Мортона на правой стопе, характеризующаяся утолщением ткани вокруг нерва, ведущего к пальцам ног, сообщает express.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Именно по этой причине королева все чаще отдает предпочтение комфортной обуви без каблуков или на очень невысоких каблуках. При этом ее образы выглядят все такими же стильными.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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