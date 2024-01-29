Королева Летиция перестала носить обручальное кольцо: стала известна истинная причина

Королева Испании Летиция уже много лет не носит свое обручальное кольцо.

Как-то Летиция объяснила, почему ее кольцо постигла такая участь. Дело в том, что во время публичных мероприятий королева пожимает руки очень многим людям и при рукопожатиях кольцо натирало ей пальцы. Поэтому она решила снять его.

Кольцо королевы Летиции / Фото: Getty Images

Хотя некоторые издания усматривали в этом долгое время семейный кризис, но Летиция и ее муж король Филипп VI уже много лет вместе (20-ю годовщину отпразднуют в этом году) и разводится явно не собираются.

Вместо обручального королева надела другое кольцо – золотое из 18-каратного золота от бренда Coreterno. Его она носит не снимая.

Кольцо королевы Летиции / Фото: Getty Images

На внешней стороне кольца выгравированы слова amor che tutto move, или "любовь движет всем" - это цитата, вдохновленная последней строкой произведения Данте Алигьери "Божественная комедия". На внутренней стороне написана фраза, вдохновленная английской балладой средневековья: "Пока я существую, тебя будут любить".

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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