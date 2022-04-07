Из объятий Чарльза – на церемонию: королева Летиция вернулась в Испанию

Из объятий Чарльза – на церемонию: королева Летиция вернулась в Испанию

Королева Испании уже вернулась в родную страну после того, как посетила на днях графство Дарем в Англии.

Там королева Летиция и британский принц Чарльз открыли мемориальную доску во время церемонии открытия Испанской галереи в Бишоп-Окленде.

Принц Чарльз и королева Летиция / Getty Images

Сегодня королева присутствовала на церемонии вручения награды Social Winner Foundation Awards 2022 в актовом зале Риохафорума в испанском городе Логроньо. Летиция выглядела сдержанно в белой блузке с бантом на шее, асимметричной юбке миди и туфлях-лодочках.

Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиция / Getty Images

Также королева снова была с защитной маской на лице.

Ранее король и королева Испании вместе посещали Великобританию, они посещали службу памяти в честь герцога Эдинбургского Филиппа. 9 апреля исполнится ровно год со дня его кончины.

Королева Летиция / Getty Images

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