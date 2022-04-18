Королева Летиция приобняла украинского мальчика во время встречи с беженцами в Посуэло-де-Аларкон

Вчера испанская королевская семья посетила центр для украинских беженцев в Посуэло-де-Аларкон.

Мы уже рассказывали вам, что на эту встречу королева Летиция и король Филипп VI приехали вместе со своими дочерьми. Старшая из них надела вышиванку.

Испанская королевская семья / Getty Images

Мы нашли несколько трогательных снимков, на которых королева Испании обнимает украинского ребенка и разговаривает в этот момент со взрослым, похоже, с его опекуном.

Королева Летиция / Getty Images

На другом снимке королева Летиция поговорила с волонтерами и была также очень любезна с другими переселенцами, которые были вынуждены бежать от войны в Украине.

Напомним, в дополнение к центру Pozuelo de Alarcón есть еще три - в Барселоне, Аликанте и Малаге, последний из которых начал работу 6 апреля. В центрах украинцам предлагают комнату, где они могут находиться до 72 часов, где им оказывают медицинскую помощь, а также помогают оформить необходимые документы, а оттуда они уезжают дальше в новое временное жилье в Испании. По оценкам правительства в Испанию уже прибыло 110 000 украинцев.

Королева Летиция / Getty Images

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