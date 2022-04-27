Королева Летиция с мужем королем Филиппом посетили церемонию вручения премий Фонда принцессы Жироны

Испанские монархи сегодня появились вместе на публичном мероприятии.
Королевская чета посетила премию Фонда принцессы Жироны в рамках которой объявили победителей в категории "Научные исследования" на Caixaforum Palma в Пальма-де-Майорка.
49-летняя королева Летиция в этот день надела темно-бордовое платье с длинными рукавами в тон которому подобрала туфли-лодочки и клатч. Ее супруг был в светло-сером костюме, белой рубашке и галстуке в цятку.
Недавно король и королева также посещали обед для представителей мировой литературы по случаю вручения литературной премии Мигеля де Сервантеса 2021 года на испанском языке. Мероприятие было организовано в Королевском дворце в Мадриде.
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