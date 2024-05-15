Королева Летиция с трудом терпит боль в ноге: кадры, которые встревожили королевских поклонников

Недавно королева Испании травмировала ногу и теперь испытывает двойную боль, но не отменяет при этом свои рабочие мероприятие.

Вчера Летиция присутствовала на праздновании Всемирного дня Красного Креста в Овьедо. Ее Величество появилась на публике в розовом коротком твидовом жакете от Mirto и в белых брюках-палаццо с завышенной талией, дополнив лук белыми кедами от британского бернда Vivobarefoot.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У Летиции перелом фаланги среднего пальца правой ноги и недавно она прошла терапевтическую процедуру, при которой поврежденный палец иммобилизуют рядом со здоровым, чтобы облегчить выздоровление. Однако, во время мероприятия публика обратила внимание с каким трудом Летиции давался каждый шаг после ее выступления за трибуной, когда королева возвращалась к своему месту в зале, пишет royalfamily.news.

Во время движения королева положила руку себе на бедро и явно испытывала сильную боль при ходьбе. На видео (с 1.25) можно увидеть это.

Королева Летиция, фото: кадр из видео

Кроме того, королева Летиция испытывает постоянные боли в подушечках обеих стоп из-за хронической метатарзалгии (симптома, который выражается в виде боли в голеностопном суставе) и страдает невромой Мортона на правой стопе, характеризующаяся утолщением ткани вокруг нерва, ведущего к пальцам ног. Поэтому она была вынуждена изменить свой гардероб в части обуви.