Королева Летиция в белом платье, а королева Сильвия в твидовом костюме: дамы посетили библиотеку

Королевская чета Испании находится с официальным визитом в Швеции.

25 ноября королева Летиция снова провела день с королевой Швеции Сильвией. Вместе они посетили библиотеку Бернадота во время официального государственного визита в Стокгольмский дворец.

На 49-летней Летиции было белое платье с цветочной вышивкой, которое она дополнила светлыми туфлями-лодочками на каблуках и светлым клатчем. Волосы королева распустила, дополнила образ красивыми цветочными серьгами и насыщенным макияжем на лице. В волосах у королевы по-прежнему видна седина, но она не торопится ее закрашивать и выглядит все равно великолепно.

Королевы Летиция и Сильвия / Getty Images

77-летняя королева Сильвия была в твидовом костюме и блузке в тон, а обула синие замшевые балетки с лаковыми деталями. И в руках держала большую черную сумку. У Сильвии была красивая укладка, в ушах - цветочные серьги, на воротнике жакета также был пришпилен цветок, а на лице у Ее Величества был макияж.

Королевы Летиция и Сильвия / Getty Images

В первый день визита королева Летиция появилась на публике в красном платье от Carolina Herrera из коллекции осень-зима 2014 и в пальто верблюжьего цвета с меховым воротником. Также у нее на голове был красный ободок Cherubina.

Королева Летиция и королева Сильвия / Getty Images

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