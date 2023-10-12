Королева Летиция в цветочном платье, а ее дочь Леонор - в военной форме: королевская семья на параде

Король и королева Испании вместе со своей старшей дочерью – принцессой Леонор – приняли участие в военном параде в честь Национального дня в Мадриде.

Сегодня королева Летиция еще раз доказала, что является настоящим послом испанской моды. В этот раз королева была облачена в лазурно-голубом платье от испанского дизайнера Хуана Видаля с винтажным цветочным принтом, сочетая наряд со светлыми нюдовыми туфлями слингбэками.

Королева Летиция и король Филипп VI со своей дочерью принцессой Леонор во время празднования Национального дня в Мадриде / Фото: Getty Images

Королева сделала свой любимый макияж в розовых оттенках, подчеркнув глаза и немного губы, волосы распустила и накрутила локонами и надела серьги-пусеты.

На параде присутствовала старшая дочь короля и королевы – прицнесса Леонор. Недавно Летиция и Филипп присутствовали на церемонии присяги дочери, а теперь она приехала на официальное военное мероприятие в Мадрид.

Королева Летиция и принцесса Леонор во время празднования Национального дня в Мадриде / Фото: Getty Images

Напомним, Леонор обучается военной подготовке в Главной военной академии в Сарагосе, куда поступила в августе 2023 года.

Королева Летиция и принцесса Леонор во время празднования Национального дня в Мадриде / Фото: Getty Images

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