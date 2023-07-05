Королева Летиция в джинсовом, а ее дочери – в цветочных мини: испанские монархи на мероприятии в Жироне

Мероприятие прошло в отеле Camiral Caldes de Malavella. Королева Летиция была в темно-синем платье из денима без рукавов с поясом и тремя пуговицами на талии и дополнила образ бежевыми эспадрильями на танкетке с застежкой вокруг щиколотки. Образ Летиции был подчеркнут бриллиантовыми серьгами-звездами от Gold&Roses, волосы она распустила, сделала макияж с блеском на губах.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочками принцессами Леонор и Софией / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор надела короткое сине-белое платье с цветочным принтом и со шнуровкой на груди и с тонким поясом на талии, а также была обута в синие эспадрильи с завязками-лентами. Волосы принцессы были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.

Ее сестра - принцесса София - тоже была в синем платье на запах с принтом и поясом и обула бежевые эспадрильи на завязках-лентах. Отец девушек – король Филипп VI – подобрал в тон нарядов дочерей синюю полосатую рубашку и синие брюки с кожаным ремнем, а сверху надел бежевый пиджак.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочками принцессами Леонор и Софией / Фото: Getty Images

Днем ранее принцессы самостоятельно побывали на встрече-семинаре по инновациям, командной работе и творчеству с испанским шеф-поваром Ферраном Адриа на выставке elBulli1846 в Росес в Жироне. Они уже взрослые, поэтому легко могут исполнять свои королевские обязанности без родителей.

Принцессы Леонор и София / Фото: Getty Images

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