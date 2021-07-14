Королева Летиция в костюме, а ее дочери - в платьях: испанские монархи на встрече во дворце

Королева Летиция в костюме, а ее дочери - в платьях: испанские монархи на встрече во дворце

Испанские монархи всей семьей посетили светское мероприятие.

Король Филипп VI, его супруга королева Летиция и двое их дочерей – принцесса Леонор – будущая королева Испании и ее младшая сестра инфанта София, были запечатлены на приеме в Королевском дворце в Мадриде.

Они принимали членов колледжей United World Colleges, 15-летняя Леонор вела себя, как истинная будущая королева и вежливо приветствовала каждого гостья. Девушка была одета в зеленом платье с флористическим принтом, ее густые светлые волосы были распущены, а на лице была защитная маска. Обута принцесса была в эспадрильях на завязках-лентах.

Принцесса Леонор с гостями / Getty Images

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Совместное фото со всеми участниками мероприятия было сделано на улице. Королева Летиция надела в этот день молочно-белый брючный костюм под которым виднелся кружевной топ. Обула Ее Величество любимые эспадрильи, которые часто носит летом. Младшая дочь королевской четы была тоже в легком платье и балетках. Ну, а король Филипп VI, надел классический серый костюм в сочетании с полосатой рубашкой и неоново-синим галстуком.

Испанская королевская семья / Getty Images

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Королева Летиция в брючных костюмах (14 фото)

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