Королева Летиция в костюме, а ее дочери - в платьях: испанские монархи на встрече во дворце

Испанские монархи всей семьей посетили светское мероприятие.
Король Филипп VI, его супруга королева Летиция и двое их дочерей – принцесса Леонор – будущая королева Испании и ее младшая сестра инфанта София, были запечатлены на приеме в Королевском дворце в Мадриде.
Они принимали членов колледжей United World Colleges, 15-летняя Леонор вела себя, как истинная будущая королева и вежливо приветствовала каждого гостья. Девушка была одета в зеленом платье с флористическим принтом, ее густые светлые волосы были распущены, а на лице была защитная маска. Обута принцесса была в эспадрильях на завязках-лентах.
Совместное фото со всеми участниками мероприятия было сделано на улице. Королева Летиция надела в этот день молочно-белый брючный костюм под которым виднелся кружевной топ. Обула Ее Величество любимые эспадрильи, которые часто носит летом. Младшая дочь королевской четы была тоже в легком платье и балетках. Ну, а король Филипп VI, надел классический серый костюм в сочетании с полосатой рубашкой и неоново-синим галстуком.
Читайте также: В брючном костюме и крокодиловых лодочках: королева Летиция демонстрирует новый эффектный лук