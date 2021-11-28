Королева Летиция в красном платье и красивые дамы из шведской королевской семьи на торжественном приеме

Королева Летиция в красном платье и красивые дамы из шведской королевской семьи на торжественном приеме

Испанские монархи провели несколько дней с официальным визитом в Швеции.

Шведская королевская семья устроила им официальный прием на церемонии встречи в Королевском дворце в Стокгольме. На торжественном приеме присутствовали не только король Карл Густав и его супруга королева Сильвия, но и наследница престола кронпринцесса Виктория с супругом кронпринцем Даниэлем, а также сын королевской четы – принц Карл Филипп с женой принцессой Софией.

На приеме 49-летняя королева Испании Летиция появилась в красном платье от Carolina Herrera из коллекции осень-зима 2014 и с красным ободком Cherubina на голове. Обута королева была в коричневые замшевые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала сумку, подобранную им в тон.

Принцесса София, принц Карл Филипп, королева Летиция, король Филипп VI, король Карл Густав, королева Сильвия, кронпринц Даниэль и кронпринцесса Виктория / Getty Images

Королева Швеции Сильвия надела малиновое платье и шляпку-таблетку ему в тон, была обута в туфли на невысоких каблуках и в руках держала сумку из кожи крокодила. Кронпринцесса Виктория прибыла на мероприятие в платье-мини небесно-голубого цвета с поясом на талии, к которому подобрала туфли и клатч. А принцесса София надела черное платье с крупным цветочным принтом и тонким поясом, подчеркивающим талию. У нее на голове был интересный аксессуар черного цвета.

Мужчины на торжественном приеме были в военной форме. Испанские члены королевской семьи находились в Швеции с двухдневным государственным визитом.

Испанские монархи с визитом в Швеции / Getty Images

Также ранее королева Летиция и королева Сильвия вместе посещали библиотеку Бернадота во время официального государственного визита в Стокгольмский дворец.

Королевы Летиция и Сильвия / Getty Images

А еще вчетвером вместе с мужьями они посетили королевскую конюшню в Стокгольме и проехали в карете по городу.

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