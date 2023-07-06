Королева Летиция в платье с вырезом, а ее дочери - в нарядах скромнее: королевская семья на церемонии

Королева Летиция вышла в свет вместе с супругом - королем Филиппом VI - и двумя взрослыми дочерьми – принцессами Леонор и Софией.

Церемония Princess of Girona Awards прошла в отеле Camiral в Кальдес-де-Малавелья, в Жироне, а королевская семья расположилась в первом ряду в зале.

Королева Летиция, король Филипп VI и их дочери - принцессы Леонор и София / Фото: Getty Images

Королева Летиция была в этот вечер в черном платье с V-образным вырезом на декольте и длины миди от шведского бренда H&M. Наряд из переработанного полиэстера и шелкового жаккарда имел определенный блеск и потрепанную текстуру, идеально подходящую для коктейльного образа. Обута королева была в золотые туфли-лодочки с ремешком на пятке от Magrit. Волосы Летиция собрала в низкий хвост, надела серьги из нескольких колец от Pertegaz и свое любимое кольцо от Coreterno. Макияж на ее лице был классическим.

Старшая дочь королевской четы – принцесса Леонор – облачилась в бирюзовый топ и юбку от Cherubina и обула босоножки с узлом Mint and Rose на каблуках. Волосы также собрала в хвост, надела серьги-висюльки и сделала легкий макияж. Ее сестра София была в блестящем платье от Moises Nieto и серебристых балетках от byMum. Волосы принцесса заплела в длинную косу.

Королева Летиция и их дочери - принцессы Леонор и София / Фото: Getty Images

Король Филипп VI надел темный костюм и был в светлой рубашке, а галстук подобрал в тон наряду своей старшей дочери.

Напомним, накануне королевская семья встретилась с победителями и членами правления фонда "Принцессы Жироны".

Королева Летиция и король Филипп VI с дочками принцессами Леонор и Софией / Фото: Getty Images

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