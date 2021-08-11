Королева Летиция в розовом, а ее дочки в дениме: испанские монархи сходили в ресторан

Испанские монархи продолжают наслаждаться отдыхом в Пальма-де-Майорке.
Королева Летиция, король Филипп VI и две их дочери – принцесса Леонор и инфанта София, были запечатлены фотографами, когда покидали ресторан El txoco de Martin в Пальма-де-Майорка. Королевская семья традиционно проводит свой летний отпуск на Балеарских островах.
48-летняя королева пришла на ужин в нежно-розовом платье с поясом на талии и интересным черным рисунком на подоле, которое дополнила черными эспадрильями с тонкими завязками и кисточками на них. Принцесса Леонор была в джинсовой мини-юбке и белом топе, приспущенном с плеч, а инфанта София - в комбинезоне из денима и белой футболке и обута в эспадрильи с лентами.
Глава семьи король Филипп также выглядел расслабленно и был в рубашке с мелким принтом и джинсах, а также в черных кожаных туфлях. В таком виде Филиппа можно увидеть разве что только на отдыхе.
Ранее членов королевской семьи запечатлели по пути на ужин вместе со свекровью Летиции – королевой Софией. Ужинало семейство в ресторане Ola de Mar.
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