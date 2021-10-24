Королева Летиция в тренче, а ее дочери в джинсах: стильный выход испанских монархов

Королева Летиция в тренче, а ее дочери в джинсах: стильный выход испанских монархов

Испанская королевская чета вместе с дочерьми посетили Санта-Мария-дель-Пуэрто-де-Сомьедо, которая была удостоена звания лучшей астурийской деревни 2021 года.

Королева Летиция, король Филипп и их дочери принцесса Леонор и инфанта София прибыли в деревню на следующий день после прошедшей церемонии вручения награды Princesa de Asturias в театре Кампоамор в городе Овьедо.

Королева Летиция, король Филипп VI с дочерьми / Getty Images

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В этот день члены королевской семьи появились на публике в менее официальных образах. 49-летняя Летиция была одета в бежевый тренч от Hugo Boss, брюки, ботинки на шнуровке и пестрый шарф на шее. Принцесса Леонор надела синие джинсы, серый джемпер, короткое клетчатое пальто с накладными карманами и обула белые кроссовки, а ее сестра София надела свитер, белые джинсы, голубое удлиненное пальто и тоже белые кроссовки.

Королева Летиция, король Филипп VI с дочерьми / Getty Images

Король Филипп VI надел джинсы, голубую рубашку сверху которой у него была синяя куртка, а поверх нее он надел серый пиджак. Видимо король не хотел просто появиться на публике в куртке, поэтому надел ее под более официальный вариант лука – пиджак.

Королева Летиция с дочерьми / Getty Images

Ранее мы рассматривали образы королевской семьи на самой церемонии.

Испанская королевская семья / Getty Images

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