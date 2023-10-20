Королева Летиция восхитила новой прической, приехав на концерт со всей семьей

Испанская королевская семья воссоединилась на концерте в преддверии вручения премии "Принцесса Астурийская" в Королевском театре в Овьедо.

Королева Летиция и король Филипп VI воссоединились со своими дочерьми – принцессой Леонор и инфантой Софией.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Леонор приехала из военной академии в Сарагосе, где учится с августа 2023 года, а у Софии начались каникулы в Атлантическом колледже в Уэльсе.

Летиция блистала в нежно-розовом атласном топе с эффектными рукавами от MARIA BARRAGAN с черным тонким поясом, подчеркивающим талию, в руках держала розовый клатч от Magrit, надела черные брюки-дудочки и туфли-лодочки из кожи на невысоких каблуках. У Летиции был вечерний макияж, в ушах сверкали бриллиантовые серьги-висюльки, а также она сделала новую укладку, накрутив волосы пышными локонами.

Королева Летиция и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор была в атласном платье с запахом и длинными рукавами, со сборками на талии и цветочным принтом от H&M, в руках держала клатч Olivia Mareque, ее волосы были распущены и на лице был легкий макияж.

Инфанта София была в темно-синем комбинезоне от Cardié и черных остроносых балетках. Длинные русые волосы девушка также распустила и подчеркнула в макияже немного глаза и губы.

Королева Летиция и инфанта София / Фото: Getty Images

Король Филипп VI, как обычно, был элегантен в идеально сшитом темно-синем костюме, а на его руке мы заметили повязку, видимо, монарх получил травму.

Концерт проводится в честь отдельных лиц и групп испанского общества, которые приложили усилия для продвижения всеобщего образования, общественного здравоохранения и защиты окружающей среды.

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