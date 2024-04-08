Королева Летиция вышла в свет в переработанном платье: сравниваем два образа

Супурга короля Филиппа VI носит одно и то же платье в двух разных вариантах.

Ее Величество недавно появилась на церемонии вручения Золотой медали за заслуги в области изобразительного искусства во Дворце конгрессов в Кадисе. В этот день на королеве было бело-розовое платье в мелкий принт с V-образным вырезом, рукавами-буфами с подплечниками и глубоким разрезом спереди от бренда Lady Pipa. В качестве дополнения к своему образу она выбрала белую сумку Metropolis от Furla и культовое и неотъемлемое кольцо Coreterno.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Это платье Летиция уже надевала ранее на обед для представителей мировой литературы по случаю вручения литературной премии Мигеля де Сервантеса в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что стоимость такого наряда составляет всего 165 евро. Платье было без разреза, а в новой вариации Летиция продемонстрировала разрез спереди.

Королева Летиция и король Филипп VI в 2023 году / Фото: Getty Images

Нам нравятся оба варианта платья, которое идеально подходит для теплой весенней погоды.

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