Королева Летиция затмила ярким аутфитом кронпринцессу Мэри на мероприятии в Копенгагене

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик принимают королевскую чету Испании в третий день их государственного визита в Данию.

Сегодня наследная пара вместе с королем Филиппом VI и королевой Летицией посещают Датский архитектурный центр DAC в Копенгагене.

51-летняя королева Летиция сегодня появилась на публике в розовом пальто оверсайз из шерсти и смесового кашемира от Carolina Herrera, под которым у нее было платье-рубашка из крепа Ralph Lauren, обута королева была в нюдовые туфли на каблуках Prada, а в руках держала бежевый клатч от Zara.

Королева Летиция и король Филипп VI в Дании с кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / Фото: Getty Images

Волосы Летиции были распущены и аккуратно уложены, а на лице был дневной макияж в натуральных оттенках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

51-летняя кронпринцесса Мэри облачилась в изумрудный брючный костюм Scanlan Theodore, белую блузку от Boss, обула туфли из кожи питона Gianvito Rossi, в ушах у нее были серьги-висюльки Dulong Fine Jewelry, а на груди пришпилена красивая круглая брошь.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Сегодня последний день визита короля Филиппа VI и королевы Летиции в Данию. Вчерашний вечер, напомним, королевская чета провела в музее Глиптотекет, где организовала ответный прием для королевы Дании Маргрете II и старших членов ее семьи.

Королева Летиция и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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