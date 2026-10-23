Королева Летиция и ее дочери в стильных брючных костюмах появились на аудиенции в Овьедо

Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

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Ежегодно это мероприятие знаменует начало церемонии награждения и собирает множество гостей на вечер, где музыка занимает центральное место.

Королева Летиция выбрала для этого мероприятия костюм-двойку темно-синего цвета и голубую блузку с крупным бантом, в руках королева несла сумку Carolina Herrera на короткой ручке. Что касается украшений, королева Летиция снова выбрала уже имевшиеся в ее коллекции серьги от мадридской фирмы Aldao. Изделие сочетает белое золото и бриллианты, и к нему можно добавить крупный аквамарин в форме капли. Однако королева предпочла носить их без аквамарина, оставив только бриллиантовое кольцо.

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Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция, инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор была в костюме-тройке лососевого цвета от Silbon, а ее младшая сестра инфанта София — в сшитом на заказ костюме баклажанового цвета. Обе сестры распустили волосы, София сделала легкие локоны, а Леонор прямую укладку.

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День завершится церемонией вручения премии принцессы Астурийской 2026 года, которая начнется вечером в театре Кампоамор.

Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

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