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Королева Летиция и ее дочери в стильных брючных костюмах появились на аудиенции в Овьедо
Король Филипп VI, королева Летиция и их дочери — принцесса Леонор и инфанта София — устроили прием в честь лауреатов премии принцессы Астурийской в Овьедо.
Ежегодно это мероприятие знаменует начало церемонии награждения и собирает множество гостей на вечер, где музыка занимает центральное место.
Королева Летиция выбрала для этого мероприятия костюм-двойку темно-синего цвета и голубую блузку с крупным бантом, в руках королева несла сумку Carolina Herrera на короткой ручке. Что касается украшений, королева Летиция снова выбрала уже имевшиеся в ее коллекции серьги от мадридской фирмы Aldao. Изделие сочетает белое золото и бриллианты, и к нему можно добавить крупный аквамарин в форме капли. Однако королева предпочла носить их без аквамарина, оставив только бриллиантовое кольцо.
Принцесса Леонор была в костюме-тройке лососевого цвета от Silbon, а ее младшая сестра инфанта София — в сшитом на заказ костюме баклажанового цвета. Обе сестры распустили волосы, София сделала легкие локоны, а Леонор прямую укладку.
День завершится церемонией вручения премии принцессы Астурийской 2026 года, которая начнется вечером в театре Кампоамор.