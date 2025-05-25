Королева Летиция и король Филипп VI посетили выпускной дочери Софии: дворец поделился милыми фото

Королева Летиция и король Филипп VI с дочерью Софией / © Instagram испанской королевской семьи

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Родители приехали на вручение дипломов и выпускной дочери, а фотографиями с мероприятии поделились в официальном Instagram испанской королевской семьи.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочерью инфантой Софией / © Instagram испанской королевской семьи

«Король и королева присутствовали на церемонии вручения дипломов вместе с остальными семьями выпускников. Хотя принцесса Астурийская не смогла присутствовать, поскольку находилась на учебном судне Juan Sebastián de Elcano, у нее была возможность поздравить инфанту Софию по видеосвязи после церемонии», — говорится в сообщении дворца.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочерью инфантой Софией / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София появилась на выпускном в красном комбинезоне с одним обнаженным плечом и коричневых эспадрильях. У инфанты были распущены длинные волосы и на лице легкий макияж.

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Выпускной инфанты Софии в Уэльсе / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция также приехала на встречу с дочерью в красном брючном костюме, а король Филипп VI облачился в светло-серый классический костюм.

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

В королевском Instagram также опубликовали милое видео в честь инфанты Софии, показав кадры ее взросления и очень теплые отношения со старшей сестрой принцессой Леонор.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочерью инфантой Софией / © Instagram испанской королевской семьи

Она, кстати, поздравила сестру в видеосообщении.

Напомним, нидерландская королевская семья также посетила выпускной, так как учебу в колледже в Уэльсе закончила младшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра — принцесса Ариана.

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