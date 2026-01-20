Королева Летиция и король Филипп VI прибыли с неожиданным визитом на место трагедии в Андалусии

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция в сопровождении первого вице-президента и министра финансов Марии Хесус Монтеро посетили сегодня Гражданский центр Поньенте-Сур в Кордове, где создан информационный пункт для родственников жертв железнодорожной катастрофы, в которой погибло по меньшей мере 41 человек и более ста получили ранения.

Королевская чета ускорила свое возвращение в Испанию из Греции и сократила свой график, чтобы иметь возможность посетить Кордову после железнодорожной катастрофы в Адамузе, которая в прошлое воскресенье, 18 января, унесла жизни по меньшей мере 41 человека и ранила сто.

Король Филипп VI и королева Летиция хотели выразить сочувствие и поддержку жертвам трагической катастрофы, а также поблагодарить службы экстренной помощи за их работу и оперативное сотрудничество жителей города Кордовы.

Летиция появилась на публике в сдержанном синем жакете и черной водолазке, а король Филипп VI надел серый пиджак в полоску, полосатую рубашку и брюки.