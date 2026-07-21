Королева Летиция и король Филипп VI с дочерьми устроили прием для национальной сборной во дворце

Король Филипп VI, королева Летиция, инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

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Напряженный финал против Аргентины и победа Испании на чемпионате мира по футболу уже вошли в историю спорта, но официальные торжества только начались. После насыщенного дня в Соединенных Штатах сборная Испании по футболу приземлилась в столице в понедельник и приняла участие в своем первом крупном официальном мероприятии в королевском дворце в Мадриде.

Испанская королевская семья на стадионе в США после завершения чемпионата мира / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция в сопровождении принцессы Леонор и инфанты Софии приветствовали чемпионов мира во дворце Сарсуэла.

В отличие от ситуации в ложе стадиона MetLife, где дресс-код запрещал спортивную одежду, и королевские особы должны были подобрать наряды в бело-красных тонах, в этот раз принцесса Леонор и инфанта София выбрали белые футболки национальной сборной, король предпочел темно-синий костюм и галстук, а королева Летиция — красное платье от Adolfo Dominguez.

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Король Филипп VI, королева Летиция, инфанта София и принцесса Леонор во дворце Сарсуэла / © Getty Images

Спортсмены в свою очередь, были одеты в темно-синие костюмы от Loewe с синими рубашками-поло. Кроме того, королю и королеве, а также их дочерям были вручены красные футболки, вышитые двумя звездами. На спине каждой футболки была надпись «Чемпионы» и номер 26, обозначающий текущий год, пишет Vanitatis.

Король Филипп VI, королева Летиция, инфанта София и принцесса Леонор во дворце Сарсуэла / © Getty Images

Король и королева долго беседовали со спортсменами, расспрашивая их об усталости после поездки и еще раз поздравляя с впечатляющей победой со счетом 1:0, одержанной благодаря голу Феррана Торреса.

Королева Летиция, инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

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