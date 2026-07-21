- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 2 мин
Королева Летиция и король Филипп VI с дочерьми устроили прием для национальной сборной во дворце
Испанская королевская семья встретилась с футболистами национальной сборной после чемпионата мира по футболу FIFA 2026 во дворце Сарсуэла в Мадриде.
Напряженный финал против Аргентины и победа Испании на чемпионате мира по футболу уже вошли в историю спорта, но официальные торжества только начались. После насыщенного дня в Соединенных Штатах сборная Испании по футболу приземлилась в столице в понедельник и приняла участие в своем первом крупном официальном мероприятии в королевском дворце в Мадриде.
Король Филипп VI и королева Летиция в сопровождении принцессы Леонор и инфанты Софии приветствовали чемпионов мира во дворце Сарсуэла.
В отличие от ситуации в ложе стадиона MetLife, где дресс-код запрещал спортивную одежду, и королевские особы должны были подобрать наряды в бело-красных тонах, в этот раз принцесса Леонор и инфанта София выбрали белые футболки национальной сборной, король предпочел темно-синий костюм и галстук, а королева Летиция — красное платье от Adolfo Dominguez.
Спортсмены в свою очередь, были одеты в темно-синие костюмы от Loewe с синими рубашками-поло. Кроме того, королю и королеве, а также их дочерям были вручены красные футболки, вышитые двумя звездами. На спине каждой футболки была надпись «Чемпионы» и номер 26, обозначающий текущий год, пишет Vanitatis.
Король и королева долго беседовали со спортсменами, расспрашивая их об усталости после поездки и еще раз поздравляя с впечатляющей победой со счетом 1:0, одержанной благодаря голу Феррана Торреса.