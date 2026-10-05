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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Летиция надела изящный жакет со страусиным перьям на прием в Финляндии

Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на приеме для испанской диаспоры в отеле NH Grand Hansa в первый день государственного визита в Финляндию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Это первый визит короля Филиппа VI в Финляндию с момента его восшествия на престол в 2014 году. Цель визита — укрепление двусторонних отношений и сотрудничества.

Для этого особого случая королева Летиция выбрала из своего гардероба очень необычный жакет, который выполненный в стиле смокинга и имеющий приталенный силуэт, отличающийся перьями страуса на рукавах. Жакет создан Мануэлем Пертегасом, который разработал свадебное платье королевы Летиции в 2004 году.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество дополнила жакет подходящим по цвету топом, черными прямыми брюками и черными туфлями-лодочками с острым носком. Она также выбрала сдержанные и несколько минималистичные аксессуары: небольшие серьги-кольца и черный клатч. Ее прическа была уложена в легкие волны, а на лице выразительный макияж.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Всего несколькими часами ранее, перед отъездом в Финляндию, Ее Величество попрощалась с Испанией в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас, одетая в костюм-двойку, состоящий из жакета и брюк от любимого бренда Hugo Boss.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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