Королева Летиция надела старинное колье из жемчуга на похорон короля Харальда V

Королева Летиция / © Getty Images

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Присутствие короля Филиппа VI и королевы Летиции похоронах Харальда V подчеркнуло тесные связи между двумя королевскими домами Испании и Норвегии.

Для этого исторического события Летиция выбрала траурный наряд – платье длины миди с отделкой из бахромы и рукавами три четверти, туфли-лодочки из кожи на невысоких каблуках с пряжками и в руках несла сумку от Carolina Herrera. Также образ Летиция дополнила жемчужными украшениями.

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Король Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

В негласных правилах королевского траура шкатулка с драгоценностями требует минимального или полного отсутствия показной роскоши. Существует кодекс, унаследованный от викторианского этикета и до сих пор действующий при европейских дворах, который требует, чтобы украшения были сведены к минимуму в день торжественного прощания. Не допускались никакие цвета, крупные драгоценные камни и любые вариации. Единственным украшением, которое традиция считала совместимым с горем, был жемчуг, поскольку, согласно тогдашним руководствам, он символизировал слезы.

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Королева Летиция надела одно из самых исторически значимых украшений испанской короны. Это были жемчужные серьги в форме капель с бриллиантами, какие она носила на похоронах Ирины Греческой в ​​Афинах и жемчужное ожерелье в одну нить на шее.

Королева Летиция / © Getty Images

Как пишет vanitatis, это ожерелье с тридцатью семью крупными жемчужинами, которое королева Виктория Евгения Баттенбергская оговорила в своем завещании, составленном в Лозанне в мае 1963 года. В этом историческом документе прабабушка короля Фелипе VI распорядилась, чтобы это ожерелье, наряду с другими драгоценностями, стало частью неделимой коллекции, предназначенной для передачи исключительно от королевы к королеве на испанском престоле.

Королева Летиция / © Getty Images

На протяжении многих лет королева София – мать короля Филиппа VI - носила это ожерелье только на торжественных мероприятиях и нескольких государственных похоронах. После провозглашения Филиппа VI королем в 2014 году ответственность за это украшение взяла на себя королева Летиция, которая надевала его несколько раз.

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