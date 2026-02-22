ТСН в социальных сетях

Королева Летиция неожиданно ответила на вопрос, почему она не красит волосы

Королева Летиция уже много лет не красит волосы и однажды на публичном мероприятии она рассказала почему же так делает.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Во время визита Летиции на 83-ю ежегодную Мадридскую книжную ярмарку один из посетителей задал королеве вопрос о ее волосах, и ответ королевы ошеломил публику.

На вопрос, почему она перестала красить волосы, Летиция ответила: «В последнее время я предпочитаю читать книги».

Королева Летиция на книжной ярмарке / © Getty Images

Королева Летиция на книжной ярмарке / © Getty Images

Королева Летиция действительно заядлая читательница, о чем мы подробнее рассказывали в материале о королевах, которые любят читать. А что касается волос, то, скорее всего, она просто предпочитает натуральность, так как ее волосы выглядят здоровыми и ухоженными, а седины в них не так много.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Тем не менее королева прибегала к другим процедурам красоты, о которых мы рассказывали ранее.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

