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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Королева Летиция носит мини-шорты в отпуске и ей очень идет такой образ

Испанская королева Летиция в прекрасной форме и может смело носить короткие шорты во время своего летнего отпуска.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Инфанта София и королева Летиция

Инфанта София и королева Летиция / © Getty Images

Когда несколько лет назад королеву Летицию запечатлели в таком образе в Пальма-де-Майорке, где ее семья обычно проводит летний отпуск в августе, поклонники Летиции пришли в восторг от ее фигуры и образа Летиции в коротких полосатых шортах и белой рубашке с накладными карманами на груди. Тогда летний лук Ее Величество сочетала с тканевыми слипонами, сумкой-шопером на плече и солнцезащитными очками.

Королева Летиция была запечатлена на прогулке по центру города Пальма-де-Майорка со своей младшей дочерью инфантой Софией.

Инфанта София и королева Летиция / © Getty Images

Инфанта София и королева Летиция / © Getty Images

Сейчас семья также находится в отпуске в этом любимом испанском городе, где у них есть собственная летняя резиденция.

Королева Летиция в отпуске на Майорке в 2026 году / © Getty Images

Королева Летиция в отпуске на Майорке в 2026 году / © Getty Images

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