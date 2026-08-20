Королева Летиция носит мини-шорты в отпуске и ей очень идет такой образ

Инфанта София и королева Летиция / © Getty Images

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Когда несколько лет назад королеву Летицию запечатлели в таком образе в Пальма-де-Майорке, где ее семья обычно проводит летний отпуск в августе, поклонники Летиции пришли в восторг от ее фигуры и образа Летиции в коротких полосатых шортах и белой рубашке с накладными карманами на груди. Тогда летний лук Ее Величество сочетала с тканевыми слипонами, сумкой-шопером на плече и солнцезащитными очками.

Королева Летиция была запечатлена на прогулке по центру города Пальма-де-Майорка со своей младшей дочерью инфантой Софией.

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Инфанта София и королева Летиция / © Getty Images

Сейчас семья также находится в отпуске в этом любимом испанском городе, где у них есть собственная летняя резиденция.

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Королева Летиция в отпуске на Майорке в 2026 году / © Getty Images

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