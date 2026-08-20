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Королева Летиция носит мини-шорты в отпуске и ей очень идет такой образ
Испанская королева Летиция в прекрасной форме и может смело носить короткие шорты во время своего летнего отпуска.
Когда несколько лет назад королеву Летицию запечатлели в таком образе в Пальма-де-Майорке, где ее семья обычно проводит летний отпуск в августе, поклонники Летиции пришли в восторг от ее фигуры и образа Летиции в коротких полосатых шортах и белой рубашке с накладными карманами на груди. Тогда летний лук Ее Величество сочетала с тканевыми слипонами, сумкой-шопером на плече и солнцезащитными очками.
Королева Летиция была запечатлена на прогулке по центру города Пальма-де-Майорка со своей младшей дочерью инфантой Софией.
Сейчас семья также находится в отпуске в этом любимом испанском городе, где у них есть собственная летняя резиденция.