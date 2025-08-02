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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Летиция носит в отпуске серьги любимого бренда ее свекрови — королевы Софии

Члены королевской семьи уже неделю находятся на отдыхе в любимой Пальма-де-Майорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Испанская королева была запечатлена папарацци во время похода в кинотеатр со своими дочерьми — инфантой Софией и принцессой Леонор на Майорке, пока глава их семейства — король Филипп VI — занимался парусным спортом на море.

Для появления на публике Летиция выбрала струящееся платье в горошек от Carolina Herrera, которое идеально подходит для жаркой погоды Майорки, дополнив его минималистичными сандалиями от Tkees и черной кожаной сумкой от французского бренда Antik Batik.

Королева Летиция, инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Королева Летиция, инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Мы обратили внимание на серьги королевы Летиции и оказалось, что это бренд Isabel Guarch — любимый ее свекрови королевы Софии. Украшение из желтого золота с бриллиантами, которое не только отражало традиции ремесленного искусства острова, но и связывало Летицию с королевой Софией, которая на протяжении десятилетий была большой поклонницей этого бренда, пишет vanitatis.elconfidencial.com.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

На следующей неделе мы увидим больше выходов испанской королевской семьи, которая начала свой отпуск в Пальма-де-Майорке.

Напомним, ранее мы показывали, шесть образов королевы Летиции, которые подойдут для летнего отдыха на море.

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