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Королева Летиция носит в отпуске серьги любимого бренда ее свекрови — королевы Софии
Члены королевской семьи уже неделю находятся на отдыхе в любимой Пальма-де-Майорке.
Испанская королева была запечатлена папарацци во время похода в кинотеатр со своими дочерьми — инфантой Софией и принцессой Леонор на Майорке, пока глава их семейства — король Филипп VI — занимался парусным спортом на море.
Для появления на публике Летиция выбрала струящееся платье в горошек от Carolina Herrera, которое идеально подходит для жаркой погоды Майорки, дополнив его минималистичными сандалиями от Tkees и черной кожаной сумкой от французского бренда Antik Batik.
Мы обратили внимание на серьги королевы Летиции и оказалось, что это бренд Isabel Guarch — любимый ее свекрови королевы Софии. Украшение из желтого золота с бриллиантами, которое не только отражало традиции ремесленного искусства острова, но и связывало Летицию с королевой Софией, которая на протяжении десятилетий была большой поклонницей этого бренда, пишет vanitatis.elconfidencial.com.
На следующей неделе мы увидим больше выходов испанской королевской семьи, которая начала свой отпуск в Пальма-де-Майорке.
Напомним, ранее мы показывали, шесть образов королевы Летиции, которые подойдут для летнего отдыха на море.