Королева Летиция открыла новый учебный год в школе своего детства в Овьедо

Королева Летиция / © Getty Images

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Королева Испании Летиция отметила начало учебного года особенно тепло и довольно лично, ведь она посетила свою бывшую школу — государственную начальную школу La Gesta в Овьедо. Там королева посетила несколько классов и встретилась с новым поколением учеников.

Для этого выхода Летиция надела белую рубашку, которая, хотя и имела классический крой, но всё же выглядела довольно интересно и романтично благодаря рюшам на манжетах. Рубашка королевы была от бренда Sézane, а она сочетала её с тёмно-синими широкими брюками от этого же бренда, которые украшали золотистые пуговицы на талии и бёдрах.

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Королева Летиция / © Getty Images

Образ королева дополнила своей привычной укладкой волос и сдержанными серьгами-кольцами. Также она надела черно-белые туфли на удобных квадратных каблуках в стиле «Мэри Джейн».

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До того как стать членом королевской семьи, Летиция выросла в Овьедо, столице княжества Астурии. Она и две её младшие сестры учились в школе La Gesta.

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