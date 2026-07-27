Королева Летиция посетила штаб-квартиру известного испанского бренда в оригинальном платье с принтом

Королева Испании Летиция / © Getty Images

Реклама

Для визита королева Летиция выбрала хлопковое платье с принтом и драпировкой от Adolfo Domínguez, тем самым поддержав этот испанский бренд одежды. Первое, что бросается в глаза, — принт с неровными пятнами лимонно-желтого, зеленого, розового и серого цветов.

Также интересным был крой, ведь он сложнее, чем кажется. Платье имело V-образный вырез со складками, начинающимися от центра груди и поднимающимися к плечу, а короткие рукава также собраны у проймы. На бедрах ещё один ряд складок собирает ткань и переходит в плиссированную юбку А-силуэта миди-длины, которая прекрасно колышется при каждом шаге Летиции. Платье застегивается сзади на потайную молнию.

Королева Летиция / © Getty Images

Наряд королева дополнила кожаной сумкой горчично-желтого цвета в форме полумесяца. У аксессуара также есть тонкий ремешок для ношения через плечо, хотя она держала сумку в руке на протяжении всего визита. Что касается обуви, королева выбрала кожаные босоножки коричневого цвета с двумя широкими ремешками.

Реклама

Её предыдущее появление состоялось в воскресенье, 19 июля, на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Для финала Чемпионата мира она выбрала красное платье от того же дизайнера.

Новости партнеров