ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
376
Время на прочтение
1 мин

Королева Летиция посетила штаб-квартиру известного испанского бренда в оригинальном платье с принтом

Королева Испании Летиция посетила штаб-квартиру испанского модного бренда Adolfo Domínguez, расположенную в промышленной зоне Сан-Сибрао-дас-Виньяс в провинции Оуренсе. Визит был посвящён 50-летию компании, основанной в 1976 году.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Королева Испании Летиция

Королева Испании Летиция / © Getty Images

Для визита королева Летиция выбрала хлопковое платье с принтом и драпировкой от Adolfo Domínguez, тем самым поддержав этот испанский бренд одежды. Первое, что бросается в глаза, — принт с неровными пятнами лимонно-желтого, зеленого, розового и серого цветов.

Также интересным был крой, ведь он сложнее, чем кажется. Платье имело V-образный вырез со складками, начинающимися от центра груди и поднимающимися к плечу, а короткие рукава также собраны у проймы. На бедрах ещё один ряд складок собирает ткань и переходит в плиссированную юбку А-силуэта миди-длины, которая прекрасно колышется при каждом шаге Летиции. Платье застегивается сзади на потайную молнию.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Наряд королева дополнила кожаной сумкой горчично-желтого цвета в форме полумесяца. У аксессуара также есть тонкий ремешок для ношения через плечо, хотя она держала сумку в руке на протяжении всего визита. Что касается обуви, королева выбрала кожаные босоножки коричневого цвета с двумя широкими ремешками.

Её предыдущее появление состоялось в воскресенье, 19 июля, на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Для финала Чемпионата мира она выбрала красное платье от того же дизайнера.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
376
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie