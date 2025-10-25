Королева Летиция повторила на публике любимый жест королевы Камиллы: что это означает

Королева Летиция / © Getty Images

Мы уже писали, что супруга короля Филиппа VI приехала в черном платье без бретелек от испанского бренда Sybilla, дополнив его шелковой накидкой. А к образу подобрала клатч и черные лаковые туфли от Magrit с открытой пяткой и на невысоких каблуках.

Волосы Летиция собрала в высокий тугой хвост и сделала выразительный вечерний макияж и надела серьги с черными бриллиантами. Мы обратили внимание на один жест Ее Величества руками, который напомнил нам другую королевскую особу.

Летиция сложила пальцы рук в треугольник, как часто делает королева-консорт Великобритании Камилла. Эксперты говорят, что люди, которые привыкли складывать пальцы в треугольник заявляют об уверенности в себе и Летиция действительно всегда на публике выглядит очень уверенной.

