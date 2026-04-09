Королева Летиция повторила образ, надев стильный баклажановый костюм, который уже носила ранее

Королева Летиция / © Getty Images

Встреча, состоявшаяся в здании Seu Vella de Lleida за закрытыми дверями, является частью празднования 20-летия ассоциации и предшествует вручению 16-й премии Ap! Lleida Awards, которая отмечает лидерство и карьеру женщин-предпринимателей и профессионалов в регионе.

Для встречи королева Летиция выбрала смелый баклажановый брючный костюм от Hugo Boss, который она впервые надела в ноябре прошлого года во время государственного визита в Китай.

Он состоит из жакета со структурированными плечами и прямых брюк. И дополнила его полосатой рубашкой с галстуком. Рубашки с бантом (в стиле «галстук-бабочка») — любимый тренд европейских монархов в этом сезоне, добавляющий романтики и изысканности офисному стилю, а королева Летиция уже давно носит такие. Обута Летиция была в кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Ее образ дополняли серьги-висюльки от каталонской фирмы Tous и кольцо от Coreterno. Волосы Ее Величество распустила и сделала мягкий макияж.

А буквально днем ранее королева появилась на праздновании 10-летия программы «Молодые таланты» в Торговой палате Испании в Мадриде, где блистала в пестрой блузке и костюме нежного кремового оттенка.