Королева Летиция повторила образ тринадцатилетней давности, и он все такой же эффектный

Королева Летиция принимала сегодня делегацию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

На мероприятие королева приехала в коротком твидовом жакете от Mango с бахромой, под которым была белая блузка с круглым вырезом Hugo Boss и широкие белые штаны со стрелками.

Кстати, этот жакет мы впервые увидели на Летиции в 2013 году во время официального визита в Соединенные Штаты, когда Летиция еще была принцессой Астурийской. Она носила его с черными прямыми брюками и тоже белой блузкой.

Летиция в 2013 году / © Getty Images

Обута Ее Величество была в молочно-белые туфли — модель «Babies Paula» от Sézane на невысоких устойчивых каблуках. Образ Летиция дополнила серьгами-гвоздиками в виде молнии из 9-каратного желтого золота и бриллиантов, кольцо кольцом Coreterno, макияжем в нежных розовых оттенках и распустили волосы.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

