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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Королева Летиция появилась на аудиенции во дворце в розовом платье любимого бренда

Королева Летиция и король Филипп VI сегодня принимают членов патронажного и научного совета Фонда Лилли во дворце Сарсуэла в Мадриде.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиция и король Филипп VI

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Это мероприятие последовалоза их встречами с Папой Львом XIV в течение выходных, на которых также присутствовали их дочери, принцесса Леонор и инфанта София.

На этот раз королева Летиция выбрала вдохновляющий образ, идеально подходящий для летнего сезона. Розовое платье с оборками от Hugo Boss с длинными рукавами она надела с розовыми эспадрильями на платформе. Образ королевы традиционно дополняло ее любимое кольцо от Coreterno и бриллиантовые серьги-пусеты от Gold & Roses. Летиция распустила волосы и сделала макияж в розовых оттенках.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Король Филипп VI надел темно-серый костюм в полоску и дополнил его голубой рубашкой и синим галстуком в крапинку.

А буквально на прошлой неделе королева Летиция в платье-халате цвета спелой вишни появилась на аудиенции во дворце Сарсуэла, продемонстрировав другой образ.

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Дата публикации
Количество просмотров
105
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