Королева Летиция появилась на аудиенции во дворце в розовом платье любимого бренда

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

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Это мероприятие последовалоза их встречами с Папой Львом XIV в течение выходных, на которых также присутствовали их дочери, принцесса Леонор и инфанта София.

На этот раз королева Летиция выбрала вдохновляющий образ, идеально подходящий для летнего сезона. Розовое платье с оборками от Hugo Boss с длинными рукавами она надела с розовыми эспадрильями на платформе. Образ королевы традиционно дополняло ее любимое кольцо от Coreterno и бриллиантовые серьги-пусеты от Gold & Roses. Летиция распустила волосы и сделала макияж в розовых оттенках.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Король Филипп VI надел темно-серый костюм в полоску и дополнил его голубой рубашкой и синим галстуком в крапинку.

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А буквально на прошлой неделе королева Летиция в платье-халате цвета спелой вишни появилась на аудиенции во дворце Сарсуэла, продемонстрировав другой образ.

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