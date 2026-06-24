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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
204
Время на прочтение
1 мин

Королева Летиция появилась на деловой встрече в стильном льнянном брючном костюме и с новым украшением на шее

Королева Летиция и король Филипп VI присутствовали на ежегодном заседании попечительского совета Фонда принцессы Астурийской в ​​Королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Их Величества присутствовали на встрече, где был представлен отчет о работе, проделанной в течение прошедшего 2025 года. Этот документ содержит информацию о финансовом положении и имуществе Фонда.

Для этого мероприятия королева Летиция выбрала свободный льняной брючный костюм от бренда Sezane, который уже носила ранее. Жакет отличался широкими лацками, двубортной застежкой коричневого цвета и длиной ниже бедер, создавая привлекательный силуэт. Брюки, в свою очередь, отличаются широкими штанинами и струящимся кроем.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева держала в руках коричневый клатч с текстурой под крокодиловую кожу, который отлично подходил к ее туфлям из лаковой такого же цвета. Образ Летиции завершала массивная золотая цепочка на шее, красивый макияж и легкая укладка.

Король был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук в крапинку. Его элегантный классический образ отлично гармонировал с образом его супруги.

Король Филипп и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп и королева Летиция / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
204
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