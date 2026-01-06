- Дата публикации
Категория
- Общество
Королева Летиция появилась на праздничном параде в новых роскошных серьгах
Королева Испании Летиция не только очаровала новым образом во время своего первого публичного выхода в этом году.
Ее Величество также продемонстрировала сегодня на параде, который называется Pascua Militar в Мадриде, новые украшения в своих ушах.
К белой блузке с круглым вырезом, черной макси-юбке и пальто-накидке от Carolina Herrera королева подобрала свое любимое кольцо из 18-каратного золота от бренда Coreterno и новые серьги. Это три асимметричных кольца, соединенных сверху, каждое из которых украшено мелкой россыпью бриллиантов.
Можем предположить, что ювелирная новинка в шкатулке королевы от ее любимого бренда Gold & Roses, но официального подтверждения этому пока нет. Выглядят серьги очень изысканно и стильно, наверняка, мы увидим в них королеву в этом году еще много раз.
Ранее мы уже рассказывали о любимых украшениях королевы, которые она носит чаще остальных.