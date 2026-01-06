ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Королева Летиция появилась на праздничном параде в новых роскошных серьгах

Королева Испании Летиция не только очаровала новым образом во время своего первого публичного выхода в этом году.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество также продемонстрировала сегодня на параде, который называется Pascua Militar в Мадриде, новые украшения в своих ушах.

К белой блузке с круглым вырезом, черной макси-юбке и пальто-накидке от Carolina Herrera королева подобрала свое любимое кольцо из 18-каратного золота от бренда Coreterno и новые серьги. Это три асимметричных кольца, соединенных сверху, каждое из которых украшено мелкой россыпью бриллиантов.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Можем предположить, что ювелирная новинка в шкатулке королевы от ее любимого бренда Gold & Roses, но официального подтверждения этому пока нет. Выглядят серьги очень изысканно и стильно, наверняка, мы увидим в них королеву в этом году еще много раз.

Король Филипп VI, королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Король Филипп VI, королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Ранее мы уже рассказывали о любимых украшениях королевы, которые она носит чаще остальных.

Дата публикации
Количество просмотров
158
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie