Королева Летиция появилась на праздничном параде в новых роскошных серьгах

Королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество также продемонстрировала сегодня на параде, который называется Pascua Militar в Мадриде, новые украшения в своих ушах.

К белой блузке с круглым вырезом, черной макси-юбке и пальто-накидке от Carolina Herrera королева подобрала свое любимое кольцо из 18-каратного золота от бренда Coreterno и новые серьги. Это три асимметричных кольца, соединенных сверху, каждое из которых украшено мелкой россыпью бриллиантов.

Королева Летиция / © Getty Images

Можем предположить, что ювелирная новинка в шкатулке королевы от ее любимого бренда Gold & Roses, но официального подтверждения этому пока нет. Выглядят серьги очень изысканно и стильно, наверняка, мы увидим в них королеву в этом году еще много раз.

Король Филипп VI, королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Ранее мы уже рассказывали о любимых украшениях королевы, которые она носит чаще остальных.