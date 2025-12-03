- Дата публикации
Королева Летиция появилась в нетипичном образе для монаршей особы, который все захотят повторить
Она выбрала безупречный зимний образ, который подойдет многим.
Королева Испании Летиция уже давно закрепила за собой звание одной из самых стильных монарших особ, поскольку она не боится модных экспериментов и современного стиля. 3 декабря Ее Величество посетила город Саламанка, чтобы председательствовать на заседании Королевского совета по делам инвалидов и вручить Национальные награды.
Для появления на мероприятии королева выбрала кэжуал-образ, в котором особое внимание привлекла ее вишнево-красная кожаная куртка от Mango с пуговицами, которую она надела с водолазкой и свободными брюками в тоненькую полоску. Также королева надела обувь без каблуков и завершила лук золотыми серьгами, легким макияжем и укладкой — ее волосы были просто распущены и аккуратно подкручены в легкие локоны.
Куртка королевы с ее четкими линиями и застежкой на пуговицы имела тот легкий оттенок шестидесятых, который так подходит Ее Величеству: расслабленные плечи и короткий фасон. Королева Летиция годами демонстрировала, что красный, во всех его вариациях, является одним из ее любимых цветов, который она выбирает на важнейшие мероприятия.
Ниже вы можете увидеть подтверждение того, что Летиция обожает красный, поскольку в ее гардеробе очень много вещей этого оттенка.