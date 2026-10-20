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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Летиция предстала в новом видео с решительным посланием

В ознаменование 40-летия молодежной организации FAD Youth, почетным президентом которой является королева Летиция, Ее Величество направила четкое и решительное послание по поводу употребления наркотиков.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция записала видео в честь 40-летия молодежного движения FAD Youth, почетным президентом которого она является, унаследовав эту должность непосредственно от королевы Софии. Это дело, в которое она верит и за которое борется с 2015 года .

«Нет наркотикам, нет потреблению веществ, которые влияют на наш мозг, наши социальные отношения, нашу семью, наше будущее », — так начинается послание королевы Летиции, которое также включает в себя рекламные ролики, созданные для телевидения на протяжении всей ее истории, с помощью которых она пыталась повысить осведомленность молодежи о том, насколько вредно и опасно употребление наркотиков.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

«Нет домогательствам, гендерному насилию, кибернасилию и цифровым зависимостям. Да заботе о психическом здоровье », — заявляет королева в видео, пишет vanitatis, подчеркивая еще одну из своих главных проблем, которая находит отражение в ее работе, как общественной, так и частной.

Затем королева Летиция рассказывает в видео о работе фонда, используя в качестве фона изображение известной игры «Тетрис»: «FAD Youth уже 40 лет вовлекает людей в жизнь общества, делая это напрямую и открыто, иногда с использованием агрессивных посланий. Информация, диалог и образование являются основополагающими инструментами для принятия ответственных решений, для понимания того, что профилактика — ключ к жизни», — объясняет она.

Осознание того, сколько времени и возможностей теряется из-за злоупотребления психоактивными веществами, и насколько важно создавать и гарантировать безопасную среду для молодежи. Среду, где родители играют важную роль. Спасибо FAD Youth за эти 40 лет. Всем, кто бескорыстно сотрудничал во всех их кампаниях в течение этого времени. И поздравляю вас с работой по построению здорового общества во всех смыслах. Достижение этого – ответственность каждого», – заключила королева.

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