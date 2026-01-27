Королева Летиция приехала на аудиенцию в твидовом платье и с новой подвеской на шее

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция сегодня принимала делегацию представителей руководства и дизайнеров, участвующих в 83-й Неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Madrid, во дворце Сарсуэла в Мадриде.

По этому случаю Ее Величество достала из своего гардероба твидовое платье, которое впервые надела в 2024 году на церемонии вручения премии Мигеля де Сервантеса в январе 2025 года.

Королева Летиция / © Getty Images

Наряд отличается элегантной длиной миди, высоким воротником и рукавами три четверти, а также бахромой на талии и рукавах, к нему Летиция подобрала комфортные кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Изюминкой королевского образа в этот раз стала лаконичная золотая цепочка с бриллиантовой подвеской на шее и серьги-пусеты с маленькими бриллиантами. Украшения выглядели скромно, но изящно, дополняла образ королевы укладка и макияж в натуральных оттенках.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

На прошлой неделе монаршая особа, напомним, посещала с мужем королем Филиппом VI прием во дворце, где блистала в бархатном синем платье от испанского бренда Felipe Varela и серьгах-висюльках с сапфирами.