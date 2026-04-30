Королева Летиция приехала на церемонию в костюме цвета фуксии и с сумкой любимого бренда
Королева Испании вчера посетила церемонию вручения премии принцессы Жироны «Искусство 2026» в Гранаде, Андалусия.
Супруга короля Филиппа VI председательствовала на церемонии вручения премии принцессы Жироны «Искусство 2026» в рамках четвертого этапа «Тура талантов».
Эта награда отмечает достижения молодых творцов, которые благодаря своему лидерству, целеустремленности и креативности разрабатывают художественные и культурные проекты, оказывающие позитивное влияние на общество.
На этот раз Летиция выбрала яркий костюм цвета фуксии, излучающий энергию. Безупречно сшитый блейзер подчеркивает ее силуэт мягкими, структурированными плечами и брюки, того же цвета, имеют аккуратную, прямую линию. Под блейзером у королевы была розовая блузка.
Черная сумка Carolina Herrera и черные туфли-слигбэки на невысоких каблуках завершали образ королевы. Также она надела каскадные серьги из разноцветных минералов от Tous, кольцо Coreterno, распустила волосы и сделала простой дневной макияж.
