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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Летиция с младенцем на руках попала под прицел фотографов

Король Филипп VI и королева Летиция посетили государственную школу имени Пинтора Эдуардо Морильяса во время своего визита в Мелилью.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

В этой школе обучается более 900 учеников из разных культур и вероисповеданий. Визит позволил королю и королеве из первых рук узнать о работе школьного сообщества и некоторых проектах, которые школа использует для удовлетворения разнообразных потребностей своих учеников.

В ходе своего визита король и королева посетили несколько классов дошкольного и начального образования, проявив интерес к повседневной жизни учеников. Одним из самых ярких моментов стал класс для детей с расстройствами аутистического спектра, где реализуется специальный проект, направленный на удовлетворение их образовательных потребностей.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Визит продолжился посещением классов начальной школы, где учатся дети в возрасте от шести до двенадцати лет, и дошкольных групп, где занимаются дети в возрасте от четырех до шести лет. Таким образом, король и королева получили возможность понаблюдать за различными этапами обучения и узнать о работе специалистов, которые помогают детям в их обучении.

Во время этой поездки в город Мелилья королеву Летицию также запечатлели в особенно трогательный момент. Когда Летиция общалась с публикой, одна из мам дала подержать ей свою маленькую дочь. Ее Величество частенько прибегает к такой практике тесного контакта с публикой и, как и принцесса Уэльская Кейт, проявляет большую любовь к детям.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Ранее королева Летиция с мужем и дочерьми – принцессой Леонор и инфантой Софией посетила празднование Национального дня в Мадриде, появившись на публике в простом, но элегантном платье от испанского бренда The 2nd Skin Co.

Инфанта София, принцесса Леонор, королева Летиция на параде в честь Национального дня / © Associated Press

Инфанта София, принцесса Леонор, королева Летиция на параде в честь Национального дня / © Associated Press

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