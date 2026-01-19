- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Летиция с мужем королем Филиппом VI и дочерьми посетила церемонию прощания с принцессой Ирен
Испанская королевская семья сегодня в полном составе присутствовала на церемонии прощания с принцессой Ирен Греческой — младшей сестрой королевы Софии и тетей короля Филиппа VI.
Похорон принцессы Ирены Греческой и Датской прошли сегодня в Афинском митрополичьем соборе 19 января. Принцесса Ирена Греческая и Датская, дочь короля Греции Павла и сестра королевы Испании Софии, скончалась 15 января 2026 года в возрасте 83 лет.
Король Филипп VI и королева Летиция прибыли на церемонию вместе с дочерьми — принцессой Леонор и инфантой Софией. Летиция надела черное длинное пальто и взяла сумку Carolina Herrera, а обута была в туфли на невысоких каблуках. Король Филипп VI надел черный костюм и пальто, и их дочери тоже надели черные одеяния на прощание.
Особенно горестно выглядела 87-летняя королева София. Сестра Ирен была для нее очень близким человеком, а за несколько дней до ее кончины, София отменила все рабочие мероприятия, чтобы быть рядом с принцессой.
Напомним, 17 января семья посетила греческий православный собор Святого Андрея и Святого Димитрия в Мадриде, где состоялась панихида по Ее Королевскому Высочеству принцессе Ирен.