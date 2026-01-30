ТСН в социальных сетях

Королева Летиция с мужем королем Филиппом VI в скромных образах приехали на траурную мессу

Королевская чета Испании возглавила заупокойную мессу в память о 45 людях, погибших в железнодорожной катастрофе в Адамузе, организованной епархией города Уэльвы.

Королева Летиция и король Филипп VI

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

В спортивном дворце Уэльвы прошли траурные мероприятия в память о жертвах трагической железнодорожной катастрофе в Адамузе. Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на заупокойной мессе, вместе с другими представителями высших государственных органов и семьями погибших.

Летиция и Филипп VI были одеты в траурные наряды. Король облачился в костюм черного цвета и надел черный галстук, а королева — черное платье миди, обула туфли на невысоких каблуках и взяла с собой любимую сумку Carolina Herrera.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

В ходе церемонии, включавшей послание надежды от Папы Льва XIV, особое внимание было уделено профессионалам и волонтерам, участвовавшим в спасательных, лечебных и гуманитарных работах после аварии. Их самоотверженность и служба во время одной из самых серьезных железнодорожных трагедий последних лет были публично отмечены, пишет Vanitatis.

Присутствие короля Фелипе и королевы Летиции превратило эти похороны в акт памяти, единства и уважения, подчеркнув важность поддержки общества в самые тяжелые моменты.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее королевская чета посетила больницу в регионе, где произошла жуткая железнодорожная авария.

