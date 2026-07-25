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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

Королева Летиция смело носит мини-платья в отпуске и выглядит эффектно

53-летняя испанская королева может похвастаться стройной фигурой и тем, что смело может носить мини-платья, но только в отпуске.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиция и королева София

Королева Летиция и королева София / © Getty Images

Несколько лет назад Ее Величество демонстрировала как раз такой образ во время своего отпуска, который испанская королевская семья обычно проводит в Пальма-де-Майорке.

Королева Летиция была одета в миниатюрное бело-розовое платье-рубашку с веревочным поясом на талии и обута в розовые эспадрильи на платформе с завязками-лентами вокруг ноги. Волосы королевы тогда были распущены, на лице был выразительный макияж, в ушах золотые серьги-кольца и тканевый клатч она держала в руках.

Королева Летиция и королева София / © Getty Images

Королева Летиция и королева София / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали шесть образов королевы Летиции, которые подойдут для летнего отпуска, и которые можно взять на заметку.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
206
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