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Королева Летиция смело носит мини-платья в отпуске и выглядит эффектно
53-летняя испанская королева может похвастаться стройной фигурой и тем, что смело может носить мини-платья, но только в отпуске.
Несколько лет назад Ее Величество демонстрировала как раз такой образ во время своего отпуска, который испанская королевская семья обычно проводит в Пальма-де-Майорке.
Королева Летиция была одета в миниатюрное бело-розовое платье-рубашку с веревочным поясом на талии и обута в розовые эспадрильи на платформе с завязками-лентами вокруг ноги. Волосы королевы тогда были распущены, на лице был выразительный макияж, в ушах золотые серьги-кольца и тканевый клатч она держала в руках.
Напомним, ранее мы показывали шесть образов королевы Летиции, которые подойдут для летнего отпуска, и которые можно взять на заметку.