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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Королева Летиция сменила бриллианты на практичный образ для своего последнего дня в Финляндии

Король Испании Филипп VI и королева Летиция приняли участие в церемонии возложения венков на кладбище Хиетаниеми — главном мемориальном кладбище Финляндии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

На этом кладбище покоятся многие бывшие президенты страны и другие выдающиеся деятели. Для нового появления на публике королева выбрала эффектное пальто бордового цвета от Carolina Herrera. Пальто имеет классический дизайн и особенно примечательно своей длиной, достигающей щиколоток. Оно также отличается широкими лацканами, которые придают верхней части более солидный вид.

Под пальто Летиция носила темно-синий костюм из двух частей, сочетающий жакет и юбку длины миди, а также подобрала кожаные бордовые туфли-лодочки на невысоких каблуках и маленькую бордовую сумку на короткой ручке. Из украшений на Летиции были серьги-висюльки с бриллиантами и два ее любимых кольца на пальцах. Волосы она распустила и сделала очень выразительный макияж.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Ранее мы показывали, в какой образе королева отправилась на торжественный банкет, устроенный президентской четой в Хельсинки.

Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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