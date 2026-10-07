Королева Летиция сменила бриллианты на практичный образ для своего последнего дня в Финляндии

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Реклама

На этом кладбище покоятся многие бывшие президенты страны и другие выдающиеся деятели. Для нового появления на публике королева выбрала эффектное пальто бордового цвета от Carolina Herrera. Пальто имеет классический дизайн и особенно примечательно своей длиной, достигающей щиколоток. Оно также отличается широкими лацканами, которые придают верхней части более солидный вид.

Под пальто Летиция носила темно-синий костюм из двух частей, сочетающий жакет и юбку длины миди, а также подобрала кожаные бордовые туфли-лодочки на невысоких каблуках и маленькую бордовую сумку на короткой ручке. Из украшений на Летиции были серьги-висюльки с бриллиантами и два ее любимых кольца на пальцах. Волосы она распустила и сделала очень выразительный макияж.

Реклама

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Ранее мы показывали, в какой образе королева отправилась на торжественный банкет, устроенный президентской четой в Хельсинки.

Реклама

Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Новости партнеров