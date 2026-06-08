Королева Летиция в белом, а ее дочери в пастельных луках: члены испанской королевской семьи посетили мессу

Испанская королевская семья / © Getty Images

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Папа Римский Лев XIV совершает апостольскую поездку в Испанию с 6 по 12 июня, что стало первым папским визитом в страну после визита Бенедикта XVI в 2011 году. В ходе поездки Папа Лев посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова Гран-Канария и Тенерифе.

Королева Летиция вновь воспользовалась привилегией надеть белое платье на второй день визита Папы Льва XIV в испанскую столицу. Понтифик в это воскресенье совершил мессу в честь праздника Тела Христова на площади Сибелес в Мадриде.

Принцесса Леонор и инфанта София, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

На ней присутствовали король Филипп VI и королева Летиция, а также двое их дочерей - принцесса Леонор и инфанта София.

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Королева облачилась в костюм из тафты от self portrait, обула бежевые туфли-лодочки на каблуках от Magrit, а образ дополнила серьгами-висюльками из белого золота, выразительным макияжем и прической.

Принцесса Леонор и инфанта София, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Леонор надела платье длины миди от Hannibal Laguna White Madrid и дополнила его голубыми туфлями-слингбэками Сarolina Herrera и миниатюрной сумкой от этого же бренда. Волосы наследницы были распущены, а на лице был легкий макияж и серьги-висюльки с бриллиантами и голубым топазом от Luz Jewelry были в ушах.

Ее сестра инфанта София облачилась в белый топ, мятный костюм Mirto Oficial и обула балетки нюдового цвета с открытой пяткой и золотым декором на каблуках от Magrit. Инфанта также распустила волосы и сделе макияж.

Ранее мы показывали, какой роскошный аутфит королева Летиция выбрала для встречи с Папой Римским в Мадриде, в первый день его визита.

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Король Филипп VI, Папа Римский Лев XIV и королева Летиция / © Associated Press

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