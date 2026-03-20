Королева Летиция в белом твидовом платье появилась с королем Филиппом VI на аудиенции у Папы Римского

Король Филипп VI и королева Летиция с Папой Львом XIV

Король Филипп VI и королева Летиция провели первую частную аудиенцию с Его Святейшеством после его избрания Папой в мае 2025 года после смерти Папы Франциска.

Король Филипп VI и королева Летиция в Ватикане / © Associated Press

В соответствии с протоколом, королева Летиция в очередной раз продемонстрировала привилегию носить белое, которая зарезервирована для королев католических монархий. Выбор королевы — это не вопрос моды, а строгий кодекс Ватикана.

Королева Летиция в Ватикане / © Associated Press

Летиция выбрала белое твидовое платье миди из твида простого силуэта с длинными рукавами и круглым вырезом. В руках у Ее Величества была небольшая нюдовая сумка Magrit и обула бежевые туфли на невысоком каблуке. Неизменным аксессуаром ее образа было кольцо Coreterno и в ушах сверкали жемчужные серьги-висюльки.

Король Филипп VI надел черный костюм, белую рубашку и голубой галстук в принт.

Встреча прошла в теплой атмосфере. В конце король и королева, а также папа Лев XIV позировали для официальной фотографии.