Королева Летиция в белом твидовом платье появилась с королем Филиппом VI на аудиенции у Папы Римского
Король Испании Филипп VI и королева Летиция были приняты Папой Римским Львом XIV в Ватикане на частной аудиенции.
Король Филипп VI и королева Летиция провели первую частную аудиенцию с Его Святейшеством после его избрания Папой в мае 2025 года после смерти Папы Франциска.
В соответствии с протоколом, королева Летиция в очередной раз продемонстрировала привилегию носить белое, которая зарезервирована для королев католических монархий. Выбор королевы — это не вопрос моды, а строгий кодекс Ватикана.
Летиция выбрала белое твидовое платье миди из твида простого силуэта с длинными рукавами и круглым вырезом. В руках у Ее Величества была небольшая нюдовая сумка Magrit и обула бежевые туфли на невысоком каблуке. Неизменным аксессуаром ее образа было кольцо Coreterno и в ушах сверкали жемчужные серьги-висюльки.
Король Филипп VI надел черный костюм, белую рубашку и голубой галстук в принт.
Встреча прошла в теплой атмосфере. В конце король и королева, а также папа Лев XIV позировали для официальной фотографии.